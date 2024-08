Auf dem Parkett der New Yorker Börse: auch hier fielen die Kurse erneut. (AP / Richard Drew)

In Frankfurt ging es um 1,82 Prozent nach unten, in London um 2,04, in Mailand um 2,27 Prozent, in Madrid um 2,34 Prozent und in Paris um 1,42 Prozent. Noch vor Kurzem hatte der deutsche Leitindex DAX immer wieder neue Bestmarken erreicht.

Größter Tagesverlust an der Börse Tokio seit Jahrzehnten

Auch an weiteren asiatischen Handelsplätzen ging es am Montag abwärts. So gaben die Kurse in Hongkong und Shanghai, aber auch in Mumbai, Bangkok, Manila und Jakarta nach.

KI-Ernüchterung: Kurse fallen auch an New Yorker Wall Street

An den US-Märkten hat ein Ausverkauf bei Technologie-Aktien wie Apple oder Nvidia die Talfahrt an der Wall Street beschleunigt. Sie waren dank der Fantasie durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI) in der jüngeren Vergangenheit stark gestiegen. Nun geraten sie besonders unter Druck, auch weil sich die erhofften Produktivitätsgewinne durch KI bisher nicht wirklich abzeichneten, die Firmen zum Teil aber sehr viel Geld in Künstliche Intelligenz investieren.

Allerdings liegt der Nvidia-Kurs noch immer mehr als 100 Prozent über dem Wert von Anfang des Jahres. Auch der technologielastige Index Nasdaq 100 sowie der breitere S&P 500 liegen im Vergleich zum Jahresanfang noch klar im Plus.

Minus bei Bitcoin und Technologie-Aktien - Anleger schichten zum Teil in "sichere Häfen" um

Auch die Kryptowährung Bitcoin gab zum Wochenstart kräftig nach. Investoren schichteten erneut in als sicher geltende Anlageprodukte um. Zehnjährige US-Staatsanleihen stiegen im frühen Handel auf den höchsten Kurs seit Juni vergangenen Jahres.

Auch der Schweizer Aktienmarkt setzte seine Talfahrt im Einklang mit anderen wichtigen Börsenplätzen fort. Im Gegenzug deckten sich Investoren mit dem als sichere Anlage geltenden Schweizer Franken ein: Die Devise stieg zum Euro zeitweise auf den höchsten Stand seit mehr als neuneinhalb Jahren.

Hörtipp

Diese Nachricht wurde am 05.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.