Heute gab es einen weltweiten Einbruch der Börsen. (Boris Roessler / dpa / Boris Roessler)

Hintergrund sind vor allem die Sorgen vor einem Wirtschaftsabschwung in den USA sowie die angespannte Sicherheitslage im Nahen Osten. An der Frankfurter Börse sackte der Dax um 1,82 Prozent ab auf 17.339 Punkte - und damit auf den tiefsten Stand seit Februar. In den USA gaben der Dow Jones um 2,6 Prozent und der Technologieindex Nasdaq um 3,4 Prozent nach. Zuvor war der Leitindex Nikkei an der Börse in Tokio um 12,4 Prozent gefallen. Das ist der größte Einbruch an einem einzigen Tag seit fast 40 Jahren. Auch die Börsen in London, Hongkong und Paris meldeten deutliche Kursverluste.

