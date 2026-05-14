Auch in Deutschland geht der Weinkonsum weiter zurück. (Eliza / Photocase)

Das teilte die Internationale Organisation für Rebe und Wein im französischen Dijon mit. Demnach sank der Konsum 2025 auf 208 Millionen Hektoliter. Das war einen Rückgang um 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Vergleich zu 2018 waren es sogar 14 Prozent weniger.

Als mögliche Gründe nannte die Internationalen Organisation für Rebe und Wein langfristige gesellschaftliche Veränderungen und wirtschaftliche Unsicherheiten. Steigende Preise und ein niedrigeres Einkommen der Verbraucher hätten die Nachfrage stark belastet.

In Deutschland betrug der Rückgang etwas mehr als 4 Prozent, es wurden rund 18 Millionen Hektoliter Wein konsumiert. Damit liegt die Bundesrepublik in Europa auf Platz drei nach Frankreich und Italien.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.