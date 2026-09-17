Die Talsperre Eibenstock in Sachsen (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Gründe seien der menschengemachte Klimawandel, die steigende Nachfrage nach Wasser und natürliche Schwankungen, teilte die Sonderorganisation der Vereinten Nationen in Genf mit. In ihrem jährlichen Bericht über globale Wasserressourcen heißt es unter anderem, Flüsse führten weniger Wasser mit sich, Gletscher schrumpften und in vielen Weltregionen sinke der Grundwasserspiegel. Davon besonders betroffen waren im vergangenen Jahr den Angaben zufolge Zentral- und Osteuropa. Im Großteil Nordeuropas habe der Grundwasserspiegel dagegen über dem langjährigen Niveau gelegen. Für die Fluss-Systeme weltweit sei das vergangene Jahr eines der trockensten seit mehr als drei Jahrzenten gewesen.

Dem Bericht zufolge gehen die sogenannten terrestrischen Wasserspeicher seit Mitte der 2010er Jahre zurück. Das ist die Gesamtmenge an Grundwasser, Seen und Flüssen, Feuchtigkeit in Boden und Vegetation sowie Eis und Schnee.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.