Geprägt wird die hochkarätig besetzte wirtschaftspolitische Tagung von den Kriegen in der Ukraine und in Gaza. Zunächst will die Entwicklungsorganisation Oxfam ihren jährlichen Bericht zur Verteilung von Vermögen auf der Welt vorlegen. Offiziell eröffnet wird das Weltwirtschaftsforum am Dienstag. Zu den Gästen gehört in diesem Jahr der ukrainische Präsident Selenskyj.