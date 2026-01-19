Im Mittelpunkt des fünftätigen Treffens stehen geopolitische Themen wie der Streit um Grönland und die von US-Präsident Trump angedrohten Zölle gegen mehrere europäische Länder. Im Rahmen der Tagung wollen außerdem Vertreter der Ukraine und der USA Gespräche über mögliche Wege zu einem Kriegsende mit Russland führen.
Neben hunderten Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft kommen auch mehr als 60 Staats- und Regierungschefs in den kommenden Tagen nach Davos, darunter US-Präsident Trump, der ukrainische Präsident Selenskyj, Bundeskanzler Merz, der israelische Präsident Herzog und der argentinische Staatschef Milei.
Diese Nachricht wurde am 19.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.