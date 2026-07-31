Szene aus dem Wim Wenders-Film "Falsche Bewegung" von 1975 mit der damals 13-jährigen Nastassja Kinski (picture alliance / Collection Christophel / Albatros Produktion)

Das teilten beide in einer gemeinsamen Erklärung mit, die auf der Webseite der Wenders Stiftung veröffentlicht wurde. Wenders und Kinski verbinde der Wunsch, dass die Erinnerung an den Film künftig nicht länger von diesem Konflikt überschattet und auch der lange freundschaftliche Umgang wiederhergestellt werde.

Kinski war im Alter von 13 Jahren in einer Szene des Films von 1975 mit nacktem Oberkörper zu sehen und hatte den Regisseur nach eigenen Angaben seit Jahren gebeten, die etwa zwei Minuten lange Szene zu entfernen. Wenders hatte den Film Anfang Juni zunächst nur zurückgezogen. Beim Deutschen Filmpreis im Mai hatte der Regisseur gesagt, er würde die Szene heute nicht mehr so machen.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.