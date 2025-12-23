Bilanz des Schaustellerbundes

Die Weihnachtsmärkte verzeichnen 2025 weniger Besucher als im letzten Jahr. (picture alliance/Bnn.digital/Marc John)

Der Präsident des Schaustellerbundes, Ritter, sagte der "Rheinischen Post" es sei keine goldene Saison gewesen, aber wohl eine zwischen Bronze und Silber. Insbesondere zu Beginn habe es Zurückhaltung gegeben, vor allem viele Familien seien den Weihnachtsmärkten zunächst ferngeblieben. Als einen möglichen Grund nannte Ritter den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg im vergangenen Jahr. Im November begann der Gerichtsprozess.

Kritisch äußerte sich der Schaustellerpräsident zu den steigenden Kosten für Sicherheitsmaßnahmen. Der Schutz vor Terror sei eine staatliche Aufgabe. Derzeit würden die Kosten häufig über höhere Standgelder an die Schausteller weitergegeben.

