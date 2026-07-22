Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Die Zahl der weiblichen Habilitierten sank gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Prozent auf 554. Die Zahl der männlichen Habilitierten stieg um 2,1 Prozent auf 996. Der Frauenanteil betrug damit 35 Prozent. Die Habilitation ist die höchste akademische Qualifikation im deutschsprachigen Raum. Sie ist in der Regel Voraussetzung für einen Professorentitel.
Insgesamt stieg die Zahl der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die diesen akademischen Grad erlangten, im vergangenen Jahr um 0,4 Prozent.
Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.