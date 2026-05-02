Sonnenenergie
Weniger neue Solarstromanlagen in Deutschland

In Deutschland sind im ersten Quartal weniger neue Solarstromanlagen installiert worden. Nach Angaben des Bundesverbands Solarwirtschaft sank die neu installierte Leistung im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent auf rund 3,5 Gigawatt.

    Ein Handwerker montiert eine Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Einfamilienhauses.
    Zuletzt wurden in Deutschland weniger Solaranlagen installiert. (picture alliance / CHROMORANGE / CHROMORANGE)
    Besonders deutlich fiel der Rückgang im Gebäudebereich aus. Im privaten Segment ging die Leistung um 21 Prozent zurück, bei gewerblichen Dachanlagen um 33 Prozent. Auch bei Balkonkraftwerken gab es ein Minus. Zulegen konnten dagegen Freiflächenanlagen, deren Ausbau deutlich zunahm und den Gesamtwert stabilisierte.
    Der Branchenverband warnte vor Einschnitten bei der Förderung und forderte verlässliche Investitionsbedingungen. Angesichts der Energiekrise sei ein schneller Ausbau erneuerbarer Energien weiter notwendig.
    Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.