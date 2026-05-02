Sonnenenergie

Besonders deutlich fiel der Rückgang im Gebäudebereich aus. Im privaten Segment ging die Leistung um 21 Prozent zurück, bei gewerblichen Dachanlagen um 33 Prozent. Auch bei Balkonkraftwerken gab es ein Minus. Zulegen konnten dagegen Freiflächenanlagen, deren Ausbau deutlich zunahm und den Gesamtwert stabilisierte.
Der Branchenverband warnte vor Einschnitten bei der Förderung und forderte verlässliche Investitionsbedingungen. Angesichts der Energiekrise sei ein schneller Ausbau erneuerbarer Energien weiter notwendig.
Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.