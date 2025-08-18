Weltgesundheitsorganisation

Die WHO hat Daten von 1990 bis 2021 ausgewertet. (IMAGO / IP3press / Vincent Isore)

Sie wertete Daten von 1990 bis 2021 aus. Als Gründe für den Rückgang sehen unbeteiligte Forschende ein Zusammenspiel aus einfacherem Zugang zu Hilfsangeboten, mehr Prävention und einer besseren psychiatrischen Versorgung. Prognosen der WHO zufolge könnte die Rate bis 2050 noch weiter sinken.

Es gibt allerdings auch Länder, in denen sich mehr Menschen umgebracht haben: in den USA, Australien und einigen afrikanischen Ländern. Unabhängig vom Trend sind die Suizidraten laut WHO in Ländern mit hohem Einkommen hoch, zum Beispiel in Skandinavien. In Deutschland war die Rate im Jahr 2021 nur leicht höher als im weltweiten Durchschnitt.

