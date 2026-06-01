Das sind 210.000 beziehungsweise 13 Prozent weniger als 2024, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Mit Ausnahme der Corona-Jahre 2020 und 2021 ist das der niedrigste Wert seit 2014.
Die Zahl der Fortzüge sank um rund zwei Prozent auf 1,25 Millionen. Somit kamen rund 235.000 Menschen mehr nach Deutschland, als fortgezogen sind. Diese sogenannte Nettozuwanderung liegt um 45 Prozent unter dem Wert des Jahres 2024.
Eine Ursache ist nach Angaben des Bundesamtes die sinkende Zahl der Asylbewerber.
Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.