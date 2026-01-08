Wegovy, Zepbound & Co

Der Studie zufolge liegt das vor allem daran, dass der Gewichtsverlust durch Abnehmspritzen besonders stark ist. Sogenannte GLP-1-Medikamente wie Ozempic und Wegovy werden eingesetzt, um Typ-2-Diabetes zu behandeln beziehungsweise übergewichtigen und fettleibigen Patientinnen und Patienten beim Abnehmen zu helfen. Sie regulieren den Blutzuckerspiegel und erhöhen das Sättigungsgefühl. Klinischen Studien zufolge verlieren Patientinnen und Patienten damit im Schnitt 15 bis 20 Prozent ihres Körpergewichts.
Bei der Behandlung von Fettleibigkeit seien GLP-1-Medikamente "wirklich nützlich", fasste Mitautorin Susan Jebb die Ergebnisse der Studie zusammen. Um langfristig das neue Gewicht zu halten, müssten die Patientinnen und Patienten die Medikamente aber vermutlich dauerhaft einnehmen. Die neue Studie macht den Autoren zufolge deutlich, dass Abnehmspritzen nur der Beginn einer Therapie, aber "kein Heilmittel" seien. Das Forscher-Team wertete für seine Untersuchung 37 klinische Studien aus.
Diese Nachricht wurde am 08.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.