Wegovy, Zepbound & Co

Wer Abnehmspritzen absetzt, ist überdurchschnittlich schnell wieder beim Ausgangsgewicht

Nach dem Ende einer Behandlung mit sogenannten Abnehmspritzen ist der sogenannte Jojo-Effekt einer Studie zufolge besonders ausgeprägt. Eine Überblicksstudie im "British Medical Journal" mit den Daten von mehr als 9.000 Personen zeigt: Wer die Mittel absetzte, war im Schnitt innerhalb von weniger als zwei Jahren wieder beim Ausgangsgewicht - viermal schneller als bei Programmen, die auf gesunde Ernährung und Bewegung gesetzt hatten.