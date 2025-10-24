Bundesliga

Werder Bremen hat gegen Union Berlin gewonnen - Marco Grüll jubelt über sein Siegtor. (dpa / Carmen Jaspersen)

Das Siegtor für die Bremer schoss Marco Grüll und bescherte Werder Bremen damit den dritten Saisonsieg. Der Österreicher setzte aus halbrechter Position einen Schuss in den Torwinkel. Es war in der 72. Minute der Höhepunkt in einem ansonsten dürftigen Spiel. Mit nun elf Punkten kletterten die Bremer vorerst auf den siebten Platz, die Berliner folgen mit einem Zähler Rückstand auf Platz zehn.

Begonnen hatte der Abend mit einem Moment der Trauer. Applaudierend gedachten die Fans im Weserstadion der Werder-Legende Max Lorenz - der Vizeweltmeister von 1966 und WM-Dritte von 1970 war im Alter von 86 Jahren verstorben.

