Horst Steffen wird neuer Trainer bei Werder Bremen. (IMAGO / Steinsiek.ch / JOERAN STEINSIEK)

Der Verein bestätigte entsprechende Medienberichte. Der Coach der SV Elversberg erhält in Bremen einen Vertrag bis 2028. Er tritt die Nachfolge von Ole Werner an, der vom Verein freigestellt worden war. Steffen hatte mit Elversberg am Montag knapp den Aufstieg in die Bundesliga verpasst. Zuvor hatte er den Club innerhalb von zwei Jahren aus der Regionalliga in die Zweite Liga geführt.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.