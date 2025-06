Die Skulptur "Kugel in Kugel" von Arnaldo Pomodoro vor dem Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York. (imago )

Das teilte das italienische Kunstministerium mit. Pomodoro wurde für seine abstrakten Skulpturen bekannt, insbesondere für glänzende, gespaltene Kugeln. Seine offenen und verwundeten "Sphären" erzählten von der Zerbrechlichkeit und Komplexität der Menschheit und der Welt, hieß es in der Trauerbekundung des Ministeriums.

Pomodoros Werke sind weltweit zu sehen – vor dem Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York, in Rom, aber auch in Deutschland. In Darmstadt steht seine "Grande Disco", auch bekannt als Georg-Büchner-Denkmal, vor dem Staatstheater; ein ähnliches Werk findet sich in Nürnberg auf dem Gewerbemuseumsplatz. In Köln ist Pomodoros "Große Huldigung an das technische Zeitalter" an der Fassade des Treppenhauses der Volkshochschule zu sehen.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.