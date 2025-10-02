Das sind rund 200 Milliarden mehr als noch im April, wie die Nachrichtenagenturen Reuters und Bloomberg unter Berufung auf Insider berichten. OpenAI führe damit wieder die Liste der wertvollsten nicht-börsennotierten Unternehmen an. Auf Platz 2 folgt das Raumfahrtunternehmen SpaceX.
Das US-Unternehmen OpenAI ist auf Künstliche Intelligenz spezialisiert. Der Chatbot ChatGPT hat weltweit hunderte Millionen wöchentliche Nutzer.
Diese Nachricht wurde am 02.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.