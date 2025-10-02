Künstliche Intelligenz
Wert von US-Unternehmen OpenAI steigt auf 500 Milliarden Dollar

Die Bewertung des ChatGPT-Anbieters OpenAI ist auf eine halbe Billion US-Dollar gestiegen.

    Das ChatGPT-5-Logo wird auf einem Mobiltelefon angezeigt.
    Der Wert von OpenAI ist inzwischen auf 500 Milliarden Dollar gestiegen. (picture alliance / NurPhoto / Jonathan Raa)
    Das sind rund 200 Milliarden mehr als noch im April, wie die Nachrichtenagenturen Reuters und Bloomberg unter Berufung auf Insider berichten. OpenAI führe damit wieder die Liste der wertvollsten nicht-börsennotierten Unternehmen an. Auf Platz 2 folgt das Raumfahrtunternehmen SpaceX.
    Das US-Unternehmen OpenAI ist auf Künstliche Intelligenz spezialisiert. Der Chatbot ChatGPT hat weltweit hunderte Millionen wöchentliche Nutzer.
