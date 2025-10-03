Machtkampf in rechter Kleinpartei

Der frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen will sich als Parteichef der "Werteunion" zurückziehen. (picture alliance / dpa / Heiko Rebsch)

Maaßen schrieb auf der Plattform X, angesichts der skandalösen Entwicklungen werde er zum Parteitag im November sein Amt niederlegen. In der Werteunion gibt es seit Wochen einen Machtkampf. Teile des Vorstands, darunter auch der Vizechef und frühere AfD-Vorsitzende Meuthen, warfen Maaßen einen autokratischen Führungsstil und eine zu große Nähe zur AfD vor und forderten seinen Rücktritt.

Der frühere Verfassungsschutzpräsident Maaßen hatte seinerseits schon Ende August erklärt, dass er eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorstand nicht mehr für möglich halte. Bei den jüngsten Wahlen hatte die Werteunion schlechte Ergebnisse eingefahren.

