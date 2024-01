Werteunion macht den Weg frei für Parteigründung. (Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa)

Ihr Sprecher teilte in Erfurt mit, eine Mehrheit der Mitglieder habe entschieden, das Namensrecht Werteunion auf die geplante Partei zu übertragen. Zudem sei dem Vorsitzenden, dem früheren Verfassungschutzpräsidenten Maaßen, formal das Mandat erteilt worden, eine Parteigründung auf den Weg zu bringen. Der Sprecher betonte, diese werde so zeitnah erfolgen, dass eine Teilnahme an den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im September gewährleistet sei.

Die Mitgliederversammlung erfolgte unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Werteunion ist keine Parteigliederung von CDU oder CSU. Gegen Maaßen läuft seit vergangenem Jahr bei der CDU ein Parteiausschlussverfahren.

