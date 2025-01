Das geht aus einer Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervor. Demnach sind SAP, Siemens und die Deutsche Telekom die einzigen deutschen Vertreter in der Rangliste. Die Top 100 werden wie schon in den Vorjahren von US-Techkonzernen dominiert. Auf Platz eins bleibt Apple, gefolgt vom Chipkonzern Nvidia und Microsoft. Ingesamt sitzen 62 der 100 wertvollsten Unternehmen der Welt in den Vereinigten Staaten.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.