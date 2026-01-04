US-Militäreinsatz in Venezuela

Der französische Präsident Emmanuel Macron (links) mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz und dem britischen Premierminister Keir Starmer (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Kin Cheung)

Ähnlich äußerte sich der britische Premierminister Keir Starmer. Großbritannien strebe einen friedlichen Übergang zu einer legitimen Regierung an, die den Willen des venezolanischen Volkes widerspiegele, sagte der Labour-Politiker. Frankreichs Präsident Macron sprach sich dafür aus, dass der Oppositionspolitiker González Urrutia einen friedlichen Machtwechsel anführen sollte.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.