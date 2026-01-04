US-Militäreinsatz in Venezuela

Der französische Präsident Emmanuel Macron (links) mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz und dem britischen Premierminister Keir Starmer (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Kin Cheung)

Ähnlich äußerte sich der britische Premierminister Keir Starmer. Großbritannien strebe einen friedlichen Übergang zu einer legitimen Regierung an, die den Willen des venezolanischen Volkes widerspiegele, sagte der Labour-Politiker. Frankreichs Präsident Macron sprach sich dafür aus, dass der Oppositionspolitiker González Urrutia einen friedlichen Machtwechsel anführen sollte.

China fordert sofortige Freilassung Maduros

Russland und andere enge Verbündete Maduros wie der Iran und Kuba verurteilten den US-Einsatz scharf. China forderte die Vereinigten Staaten auf, Maduro und dessen Frau unverzüglich freizulassen und die Situation durch Dialog und Verhandlungen zu lösen. Das Außenministerium in Peking erklärte in einer Stellungnahme, Washington solle die persönliche Sicherheit Maduros und seiner Frau gewährleisten. Das Vorgehen der US-Regierung verstoße gegen internationales Recht.

Auf Antrag Venezuelas wurde für Montag eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrates angesetzt.

Weiterführende Informationen

Über die aktuelle Lage in Venezuela halten wir Sie mit einem Newsblog auf dem Laufenden.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.