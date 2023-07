Angriff auf die Ukraine

Westliche Staaten gründen Zentrum für die strafrechtliche Verfolgung der russischen Aggression

Westliche Staaten beabsichtigen, neben russischen Kriegsverbrechen auch den Angriff auf die Ukraine an sich strafrechtlich verfolgen zu lassen. Bei der EU-Justizbehörde Eurojust in Den Haag wird heute dafür ein Zentrum für die Verfolgung des Verbrechens der Aggression in der Ukraine eröffnet.

03.07.2023