Vor Trump-Putin-Gipfel

US-Vizepräsident Vance (rechts) und der britische Außenminister Lammy kamen am Freitag im englischen Kent zusammen. (AP / Kin Cheung)

Gastgeber sind nach Angaben der britischen Regierung Außenminister Lammy sowie der Vizepräsident der USA, Vance. An dem Treffen nähmen Sicherheitsberater mehrerer Länder teil, um Fortschritte hin zu einem "gerechten und dauerhaften Frieden" in der Ukraine zu diskutieren. Auch Deutschland entsendet einen Vertreter, wie es aus Kreisen der Bundesregierung hieß.

Die Zusammenkunft findet dem Vernehmen nach auf Lammys offiziellem Landsitz Chevening südöstlich von London statt. Dort hatten er und Vance am Freitag bereits bilaterale Gespräche geführt.

Trump will sich am Freitag im US-Bundesstaat Alaska mit Putin treffen . Der ukrainische Präsident Selenskyj ist nicht eingeladen. Er warnte die USA und Russland davor, die Regierung in Kiew in den Gesprächen über eine Friedenslösung außen vor zu lassen. Die Ukraine werde keine Gebiete an Besatzer abgeben.

