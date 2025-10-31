Der UNO-Sicherheitsrat in New York (Archivbild) (picture alliance / Pacific Press / Lev Radin)

Elf der 15 Sicherheitsrats-Mitglieder stimmten für den von den USA ausgearbeiteten Text. Russland, China und Pakistan enthielten sich, während Algerien nicht an der Abstimmung teilnahm.

Die Westsahara war bis 1975 spanische Kolonie und wurde danach von Marokko annektiert. Marokko betrachtet die Region als sein Hoheitsgebiet und will ihr lediglich Autonomie zubilligen. Die von Algerien unterstützte Polisario-Front beharrt dagegen auf einem Unabhängigkeitsreferendum.

Marokkos König Mohammed VI. sprach von einer guten Lösung, durch die alle Parteien das Gesicht wahren könnten. Dagegen kritisierte der algerische UNO-Botschafter Bendjama, die Vorschläge der Polisario-Bewegung würden ignoriert.

