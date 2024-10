Unwetter in Spanien

Mit vorab veröffentlichten Warnmeldungen sei es nicht getan, sagte Kachelmann . Oft würden die Menschen in den Katastrophengebieten anschließend allein gelassen, gerade in den Nachtstunden. Er forderte deshalb genauere und zielgerichtetere Informationen dazu, wie genau sich die Betroffenen verhalten sollten. Wenn Warnungen zu großflächig verschickt würden, glaube am Ende niemand mehr daran, weil viele den Eindruck hätten, es passiere ja doch nichts, führte Kachelmann aus.