Meteorologie

In der Stadt Phoenix in Arizona wird bereits vor einer Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 40 Grad gewarnt. (AP / Matt York)

Das Nationale Wettervorhersage-Zentrum in Maryland teilte mit, das gesamte Land erlebe zunehmend Wetterumschwünge. In allen US-Bundesstaaten gebe es außergewöhnliche Bedingungen. Wegen des Klimawandels sei immer häufiger mit Wetterumschwüngen in kürzester Zeit zu rechnen.

Frost, Schnee und dann wieder mehr als 20 Grad in Washington

Den Vorhersagen zufolge soll es im Norden der USA stärker schneien und frostige Temperaturen geben. In Alaska ist es demnach deutlich kälter als sonst um diese Jahreszeit. Zugleich wird im Südwesten bereits sommerliche Hitze mit Temperaturen bis zu 40 Grad erwartet. Deutliche Umschwünge erleben derzeit auch die Menschen in der Hauptstadt Washington. Dort gab es in dieser Woche Frost, Schneefall und zugleich Tage mit Temperaturen deutlich über 20 Grad. Im Süden werden stärkere Winde erwartet. In den vergangenen Tagen hatte es bereits mehrere Tornados gegeben.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.