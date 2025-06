49. Tage der deutschsprachigen Literatur

Die Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt haben begonnen. (picture alliance / WOLFGANG JANNACH / APA / picturedesk.com / WOLFGANG JANNACH)

Als erste Kandidatin stellte sich die Kölner Autorin Fatima Khan der Jury und dem Live-Publikum. Dieses Jahr sind insgesamt acht Autorinnen und Autoren aus Deutschland im Rennen. Der Wettbewerb wird vom österreichischen Sender ORF veranstaltet.

Das Wettlesen und die Jury-Diskussionen werden von 3sat übertragen

Im vergangenen Jahr gewann der in Heidelberg lebende Autor Tijan Sila den mit 25.000 Euro dotierten Hauptpreis für seinen Text "Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde". Die Auszeichnung erinnert an die aus Klagenfurt stammende Literatin Ingeborg Bachmann (1926-73). Außerdem wird auch der mit 12.500 Euro dotierte Deutschlandfunk-Preis verliehen. Jury-Vorsitzender ist seit dem vergangenen Jahr der österreichische Germanist und Literaturkritiker Klaus Kastberger.

Einsparungen rund um das Wettlesen

Ein Literaturkurs für junge Schreibtalente, der traditionell vor dem Wettlesen veranstaltet wurde, findet dieses Jahr aus Kostengründen nicht statt. Kastberger prangerte darum in seiner Eröffnungsrede auch Einsparungen im Kulturbereich an.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.