Whistleblower und Friedensaktivist Daniel Ellsberg. Hier bei der Verleihung des Internationalen Friedensprieses "Dresden-Preis" am 21.02.2016 in der Semperoper in Dresden (Sachsen) (picture alliance / dpa / Arno Burgi)

Er erlag nach Angaben seiner Familie im Alter von 92 Jahren in seinem Haus in Kalifornien einem Krebsleiden. Der frühere Mitarbeiter der Denkfabrik "Rand Corporation" hatte 1971 die sogenannten Pentagon Papers zum Vietnam-Krieg zunächst der "New York Times" zugespielt. Dabei handelte es sich um einen streng geheimen Schriftsatz aus dem US-Verteidigungsministerium. Das rund 7.000 Seiten starke Dokument belegte, dass US-Regierungen über Einsätze im Vietnam-Krieg belogen hatten. Ellsberg hoffte, durch die Veröffentlichung ein schnelleres Ende des Kriegs herbeiführen zu können. Er stellte sich später selber der Justiz und wurde wegen Spionage angeklagt. 1973 verwarf ein Richter aber die Anklage. In den folgenden Jahrzehnten betätigte sich Ellsberg als Buchautor, Redner und Anti-Kriegs-Aktivist.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.