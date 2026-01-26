BBC-Bericht

Russland nutzt laut einem Bericht der britischen BBC in großem Maße Fahnungslisten der Polizeibehörde Interpol. (Imago / IP3press / Vincent Isore)

Die BBC und das französische Recherchemedium Disclose werteten tausende Interpol-Dokumente aus, die ihnen von einem Whistleblower zugespielt wurden. Sie zeigen nach BBC-Angaben, in welchem Ausmaß Russland politische Gegner sowie missliebige Geschäftsleute und Journalisten mit der Behauptung auf die Liste setzen lässt, dass diese sich strafbar gemacht hätten. Die Daten zeigten aber auch, dass mehr Listen-Anträge aus Russland von Interpol zurückgewiesen würden als aus jedem anderen Land. Nach Angaben der Polizeibehörde werden die Anträge aus Moskau seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukrane besonders gründlich geprüft.

