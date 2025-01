Durch Bombenangriffe wurden auch viele Krankenhäuser im Gazastreifen zerstört. (Archivbild aus Gaza-Stadt) (picture alliance / dpa / Omar Ishaq)

Die Betroffenen litten unter anderem an Autoimmun- und Blutkrankheiten, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Augen- und Nierenproblemen, Verletzungen, neurologischen Störungen und Hautkrankheiten. Es befänden sich aber noch 12.000 Patienten im Gazastreifen, die evakuiert werden müssten, erklärte die WHO weiter. Nach Einschätzung der UNO steht das Gesundheitssystem im Gazastreifen am Rande des völligen Zusammenbruchs.

