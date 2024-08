Weltgesundheitsorganisation

WHO-Chef Tedros kündigt Polio-Impfkampagne im Gazastreifen an (Archivbild). (picture alliance / dpa / Eventpress)

WHO-Generaldirektor Tedros teilte mit, man schicke mehr als eine Million Impfdosen in das Palästinensergebiet. Diese sollen in den kommenden Wochen verabreicht werden. Geplant ist, dass hunderttausende Kinder unter acht Jahren jeweils zwei Impfdosen erhalten. Allerdings müsse die Sicherheitslage dies auch zulassen, teilte die WHO mit. Ein Waffenstillstand oder zumindest Tage der Ruhe seien hierfür erforderlich.

Polio ist eine Infektionskrankheit, die vor allem bei Kleinkindern Lähmungen hervorrufen und zum Tod führen kann. Das Virus wurde im Gazastreifen bislang nur im Abwasser entdeckt. Wegen der Auswirkungen des Kriegs auf die Gesundheitsversorgung ist jedoch unklar, ob etwaige Krankheitsfälle schnell erfasst werden können.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.