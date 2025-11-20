Für Frauen gibt es zu wenig Hilfe nach Gewalterfahrung (Symbolbild). (picture alliance / Photoshot)

Wie die Weltgesundheitsorganisation weiter ausführt, geht es in dem Bericht um Mädchen und Frauen ab 15 Jahren, die in ihrem bisherigen Leben sexuell oder physisch angegriffen wurden - sei es von Partnern, Ex-Partnern oder Fremden. Die WHO zählt 53 Länder zur Region Europa, darunter die EU und Staaten östlich davon - bis nach Zentralasien. In nur sieben dieser Länder steht den Frauen und Mädchen dem Bericht zufolge eine sichere Abtreibung zur Verfügung, nur 17 Länder bieten demnach eine Notfallverhütung an. Auch eine psychologische Betreuung ist nur in weniger als der Hälfte der Länder verfügbar.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.