Waffenruhe

41 Kinder hätten zusammen mit Begleitern den Gazastreifen zur medizinischen Behandlung verlassen können, erklärte WHO-Chef Tedros. Welche Länder sie aufgenommen haben, wurde nicht mitgeteilt.
Tedros verlangte, es müssten mehr Länder Patienten aufnehmen. Zugleich rief er Israel auf, mehr Evakuierungen zuzulassen. Es müssten weitere Grenzübergänge geöffnet werden, unter anderem in Richtung des Westjordanlands und nach Ost Jerusalem. Dort seien Krankenhäuser bereit, Patienten zu behandeln.
Diese Nachricht wurde am 23.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.