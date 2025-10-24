Waffenruhe
WHO bringt erstmals wieder verletzte Kinder aus dem Gazastreifen

Die Weltgesundheitsorganisation hat erstmals seit Inkrafttreten der Waffenruhe im Gazastreifen schwer kranke und verletzte Kinder in Sicherheit gebracht.

    Das Bild zeigt Tedros Adhanom Ghebreyesus in einer Nahaufnahme.
    WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Johanna Geron)
    41 Kinder hätten zusammen mit Begleitern den Gazastreifen zur medizinischen Behandlung verlassen können, erklärte WHO-Chef Tedros. Welche Länder sie aufgenommen haben, wurde nicht mitgeteilt.
    Tedros verlangte, es müssten mehr Länder Patienten aufnehmen. Zugleich rief er Israel auf, mehr Evakuierungen zuzulassen. Es müssten weitere Grenzübergänge geöffnet werden, unter anderem in Richtung des Westjordanlands und nach Ost Jerusalem. Dort seien Krankenhäuser bereit, Patienten zu behandeln.
    Diese Nachricht wurde am 24.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.