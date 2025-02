Die Weltgesundheitsorganisation hat ihren Hauptsitz in Genf. (imago / photothek / Felix Zahn )

Er hoffe, dass US-Präsident Trump die Entscheidung noch einmal überdenke, sagte Tedros bei der Sitzung des Exekutivrats der WHO in Genf. Die USA sind mit 18 Prozent des Budgets der größte Beitragszahler der WHO. Wegen ihres Ausscheidens, das in einem Jahr in Kraft tritt, wurden laut Tedros bereits Sparmaßnahmen beschlossen. So habe man einen Einstellungsstopp verhängt und kürze die Ausgaben für Reisen erheblich. Zudem versuche man, wichtige Beschaffungsverträge neu zu verhandeln und Investitionen zu reduzieren. Tedros wies den Vorwurf Trumps zurück, die Weltgesundheitsorganisation sei reformunfähig. Er widersprach auch der Behauptung, die WHO habe in der Corona-Pandemie versagt.

