Dieses Bild aus einem Video soll den zerstörten Tower auf dem International Airport in Sanaa nach dem israelischen Luftangriff vom 26.12.2004 zeigen (AFP / -)

Als man an Bord einer Maschine gehen wollte, sei das Gelände bombardiert worden, teilte Tedros mit. Der Kontrollturm und die Abflughalle wurden demnach beschädigt. Die WHO-Delegation habe sich nur wenige Meter von dort aufgehalten. Alle Mitglieder seien unverletzt und befänden sich in Sicherheit. Berichten zufolge wurden am Flughafen mindestens vier Menschen getötet.

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben Infrastruktur der proiranischen Huthi-Miliz im Jemen angegriffen, darunter auch Ziele auf dem internationalen Flughafen in Sanaa.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.