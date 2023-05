Coronavirus

WHO-Chef Tedros fordert einen "historischen" Pandemie-Vertrag. (picture alliance / dpa / Eventpress)

Man könne nicht einfach weitermachen wie bisher, sagte er bei der Eröffnung der Jahresversammlung der WHO in Genf. Dort beraten die Mitgliedsstaaten bis Ende des Monats unter anderem über eine bessere Vorbeugung gegen Pandemien. Auch der Umgang mit ihnen soll verbessert werden. Die Gespräche darüber sollen bis Mai nächsten Jahres in ein internationales Abkommen münden.

Während der Corona-Pandemie hatte es immer wieder Vorwürfe vor allem an reiche Industriestaaten gegeben, dass diese nur ihre eigenen Interessen verfolgten und beispielsweise bei Impfstoffen die Bedürfnisse armer Länder ignorierten. Weltweit kamen durch die Pandemie nach WHO-Angaben mindestens 20 Millionen Menschen ums Leben.

