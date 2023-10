Ein Kind wird in Kenia gegen Malaria geimpft. (picture alliance / AP Photo | Karel Prinsloo)

WHO-Chef Tedros sagte in Genf, Untersuchungen hätten gezeigt, dass der neue R21/Matrix-M-Impfstoff Malariafälle mit Symptomen innerhalb von einem Jahr um 75 Prozent reduzieren könne. Den Angaben zufolge sind zunächst drei Dosen nötig. Eine vierte Dosis ein Jahr später erhält den Impfschutz aufrecht. Eine Dosis kostet nach Angaben der WHO zwischen zwei und vier Dollar. Die WHO-Regionaldirektorin für Afrika, Moeti, sagte, der Wirkstoff habe das Potenzial, die große Lücke zwischen Angebot und Nachfrage zu schließen. In afrikanischen Ländern sterben jedes Jahr 500.000 Kinder an der Tropenkrankheit.

