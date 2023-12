Im Kampf gegen Malaria bei Kindern setzt die WHO auf einen zweiten Impfstoff. (Radboud university medical cente/Zorginbeeld)

Die Weltgesundheitsorganisation WHO setzt nach eigenen Angaben für die Vorbeugung bei Kindern jetzt auf einen zweiten Impfstoff : R21/Matrix-M. Dieser wurde an der Universität Oxford entwickelt.

Der Impfstoff sei soweit geprüft worden, dass Organisationen wie Unicef ein einfacherer Zugang ermöglicht werden soll. Seit etwa anderthalb Jahren gibt es schon einen anderen Impfstoff, der diesen Status erhalten hat. Beide Mittel haben sich laut WHO in klinischen Studien als sicher und wirksam bei Kindern erwiesen.

Weltweit gibt es einen hohen Bedarf an Impfstoffen gegen Malaria, aber ein begrenztes Angebot. Die von der WHO empfohlenen Impfstoffe sollen vor allem Kinder in bestimmten afrikanischen Regionen bekommen, wo Überträger-Mücken besonders verbreitet sind. Dort sterben jedes Jahr hunderttausende Kinder an Malaria.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.