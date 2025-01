70 Tote bei Angriff auf Klinik

WHO-Generaldirektor Tedros bei einer Pressekonferenz (Archivbild) (picture alliance / KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI)

Die Klinik im Gebiet Norddarfur sei die einzige funktionstüchtige in der Regionalhauptstadt Al-Faschir. Sie diene unter anderem als Geburts- und Kinderklinik. Den Regionalbehörden zufolge wurde bei dem Angriff am Freitag die Notaufnahme getroffen. Eine weitere Gesundheitseinrichtung in El Malha in Nord-Darfur sei am Vortag ebenfalls angegriffen worden, so Tedros.

Die Behörden machen Kämpfer der RSF-Miliz für die Drohnenangriffe verantwortlich. Die Miliz und die sudanesische Armee kämpfen seit April 2023 um die Macht im Sudan.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.