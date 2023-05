Anbau auch in Europa

Die WHO fordert ein Ende der Unterstützung für den Tabakanbau. (picture alliance / zb / Reinhard Kaufhold)

WHO-Generaldirektor Tedros erklärte, Tabak sei für acht Millionen Todesfälle pro Jahr verantwortlich . Trotzdem gäben Regierungen in aller Welt Millionen aus, um Tabakfarmen zu unterstützen. Die WHO betont, weltweit wachse in mehr als 120 Ländern Tabak - auf einer Gesamtfläche von mehr als drei Millionen Hektar. Diese Flächen sollten stattdessen für die Produktion von Nahrungsmitteln genutzt werden.

Die WHO hebt in einem Bericht zum Weltnichtrauchertag am 31. Mai unter anderem Anbauländer in Europa hervor. So werde der Tabakanbau in Nordmazedonien - einem der 20 wichtigsten Exporteure der Welt - mit mehr als 2.500 Dollar pro Hektar gefördert. Beim Weizen seien es dagegen maximal knapp 270 Dollar. In der Schweiz hätten Tabakbauern von 2015 bis 2020 mehr als 32 Millionen Dollar an Subventionen erhalten.

