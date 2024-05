Eine Packung Antibiotika und diverse andere Medikamente liegen auf einem Tisch in einer Apotheke. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Monika Skolimowska)

Es müsse dringend mehr in die Entwicklung neuer Antibiotika investiert werden, teilte die WHO in Genf mit. Die Widerstandsfähigkeit der Krankheitserreger gegen solche Medikamente trage weltweit zu rund fünf Millionen Todesfällen pro Jahr bei. Besonders gefährlich seien Krankenhauskeime. - Resistenzen entstehen vor allem, wenn Antibiotika zu häufig eingesetzt werden.

