WHO meldet Erfolg gegen Augenkrankheit

Wie die WHO mitteilte , sank die Zahl der Gefährdeten seit 2002 um 94 Prozent - von damals 1,5 Milliarden auf 97 Millionen Menschen im November. Zuletzt hatten Ägypten und Fidschi erklärt, dass diese Form der Augeninfektion kein Problem der öffentlichen Gesundheit mehr darstelle. Damit sind nun 27 Länder weltweit trachomfrei.

Der Erreger tritt oft Gebieten Nordafrikas, des Nahen Ostens, des indischen Subkontinents, Australiens und Südostasiens auf. Die Infektionskrankheit wird durch schwierige hygienische Verhältnisse begünstigt.

