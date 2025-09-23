Im Sudan breitet sich die Cholera immer weiter aus. (AFP / -)

Mittlerweile habe sich die Infektionskrankheit, die durch kontaminierte Lebensmittel oder Wasser ausgelöst wird, auf alle 18 Provinzen des nordostafrikanischen Landes ausgeweitet, teilte die WHO mit. Insbesondere in der Krisenregion Darfur nehme die Zahl der Infektionen zu. In den vergangenen 14 Monaten seien in dem Bürgerkriegsland mehr als 3.000 Menschen an Cholera gestorben. Der WHO zufolge wurde in Nord-Darfur eine Impfkampagne gestartet.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.