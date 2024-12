Nach Razzia in Krankenhaus

Das Kamal-Adwan-Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen (Foto vom 31.10.24) (AFP )

Ersten Berichten zufolge seien mehrere Abteilungen des Spitals bei dem Angriff durch einen Brand zerstört worden, hieß es weiter. In dem Krankenhaus seien noch 60 Mitarbeiter und 25 Patienten in kritischem Zustand, darunter auch solche an Beatmungsgeräten.

Auch UNO-Sprecherin Tremblay warf den israelischen Streitkräften vor, mit ihren Aktionen Menschen in immer größere Gefahr zu bringen. Am Kamal-Adwan-Krankenhaus gebe es erhebliche Schäden. Es müsse internationalem Recht entsprechend geschützt werden.

Gegenseitige Schuldzuweisungen

Israels Armee hatte nach eigenen Angaben gestern einen Einsatz in dem Krankenhaus begonnen. Als Begründung führte ein Militärsprecher an, die Klinik diene als Kommando-Zentrale von Hamas-Terroristen. Zivilisten und Patienten seien vor der Razzia evakuiert worden. Die israelische Armee handle im Einklang mit dem Völkerrecht.

Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium in Gaza-Stadt machte Israel für den Brand in dem Gebäude verantwortlich. Soldaten hätten in verschiedenen Teilen des Krankenhauses Feuer gelegt, unter anderem im Labor und im Operationstrakt.

Diese Darstellung wies Israel umgehend zurück. Israelische Soldaten hätten den Krankenhauskomplex bislang nicht betreten. In einem leerstehenden Gebäude der Klinik sei ein kleines Feuer ausgebrochen, das aber unter Kontrolle sei.

Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Israels Militär führte bereits mehrfach Angriffe auf Kliniken im Gazastreifen durch. Die Armee wirft der Hamas vor, zivile Einrichtungen als Verstecke zu missbrauchen.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.