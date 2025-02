Alkohol ist leicht verfügbar und doch ein großes Gesundheitsrisiko (Archivbild). (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

Mit prominent platzierten Warnhinweisen auf entsprechenden Getränken sollte das Bewusstsein dafür geschärft werden, dass Alkoholkonsum zu Krebs führen könne, teilte das WHO-Regionalbüro Europa bei der Vorstellung eines neuen Berichts zu dem Thema mit. Diese einfache und kostengünstige Maßnahme könne Verbraucher in die Lage versetzen, informierte Entscheidungen zu ihrer Gesundheit zu treffen. Damit ließen sich letztlich auch die gesundheitlichen Schäden durch Alkohol verringern.

In keiner anderen Region der Welt wird nach WHO-Angaben so viel Alkohol getrunken wie in Europa.

