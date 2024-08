Viruserkrankung

WHO ruft wegen Mpox weltweite Notlage aus

Wegen einer neuen Variante der Viruskrankheit Mpox hat die Weltgesundheitsorganisation ihre höchste Alarmstufe ausgerufen. Wie die WHO in Genf mitteilte, folgt sie einer Empfehlung unabhängiger Experten, die auf Einladung der Organisation im sogenannten Notfallausschuss der WHO getagt hatten. Konkrete Folgen hat die Erklärung zunächst nicht.