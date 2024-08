Weltgesundheitsorganisation

Die Corona-Impfrate ist laut WHO viel zu niedrig. (Archivbild) (Getty Images / Grace Cary)

Die Impfraten für ältere Menschen und Gesundheitspersonal hätten ein miserables Niveau erreicht, sagte WHO-Expertin Van Kerkhove in Genf. Eine Trendwende sei dringend nötig. Seit einigen Wochen gebe es mehr positive Corona-Tests. Der Anteil liege inzwischen bei über zehn Prozent, wie die WHO unter Berufung auf Daten aus 84 Ländern berichtet. In Europa seien sogar mehr als 20 Prozent der Tests positiv. Abwasser-Analysen zeigten, dass das Virus noch wesentlich stärker verbreitet sei, als die Statistiken es nahelegten.

Sie wies auch darauf hin, dass bei den Olympischen Spielen in Paris mehr als 40 Athleten positiv getestet worden seien.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.