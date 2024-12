"Krankheit X"

Die WHO teilte mit , man ziehe anhand der Symptome akute Lungenentzündung, Influenza, Covid-19, Masern und Malaria in Betracht. Mangelernährung sei als Begleitfaktor denkbar. Den Angaben zufolge liegt die Zahl der Fälle inzwischen bei 406, bereits 31 Menschen seien gestorben. Die Gesundheitsbehörden der betroffenen Provinz hatten zuvor von mehr als 130 Opfern gesprochen. Erkrankt sind laut WHO vor allem Kinder. Bei sämtlichen schweren Verläufen sei berichtet worden, dass die betroffenen Patienten stark unterernährt waren.